13日、米ニューヨークの裁判所を後にする大リーグ、ガーディアンズ投手のクラセ被告（右）（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】野球賭博に不正に関与したとして起訴された米大リーグ、ガーディアンズのエマニュエル・クラセ投手が13日、ニューヨーク市南部ブルックリンの連邦裁判所に出廷し、無罪を主張した。AP通信が伝えた。同日朝、母国のドミニカ共和国からケネディ国際空港に到着した際に逮捕されたクラセ被告は出廷後