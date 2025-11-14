政府が近くまとめるクマ被害の対策案の全容が判明した。市街地に出てきたクマを迅速に駆除するため、自衛隊や警察のＯＢに協力を要請するほか、自治体が職員として雇う「ガバメントハンター」の人件費を支援することなどが柱となる。案では、被害の多発を「国民の安全・安心を脅かす深刻な事態」と位置づけ、政府の取り組みを「緊急」「短期」「中長期」の３段階で強化するとした。緊急対策では、駆除現場の人材確保を急ぐ。