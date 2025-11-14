高齢になると、複数の疾患を抱えることが増え、診療科を受診するたびに薬の数が増えていくことがあります。たくさんの薬を飲めば、それだけ体に良いというわけではありません。 そこで、多剤服用（ポリファーマシー）を防ぐためにはどのようにすればよいのかについて、「あゆみ野クリニック」の岩崎先生に解説してもらいました。 監修医師：岩崎 鋼（医療法人仙豆会いこいクリニック） 医療法人仙豆会いこいクリ