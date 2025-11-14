きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1000円以上値下がりしました。アメリカの中央銀行にあたるFRBの利下げ期待が後退し、前日のニューヨーク市場で主要な株価指数が値下がりしたことから、東京市場でも売り注文が優勢となっています。