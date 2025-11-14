ファミリーマートでは、2025年11月11日から、ファミマオンラインで「ファミマツケン福袋」の抽選申し込みの受付を開始しています。松平さんの直筆サインが当たるチャンス年末年始キャンペーンのアンバサダーに松平健さんを迎え、「ファミマツケン福袋」の抽選申し込みの受付を開始しています。松平さんのオリジナルグッズが詰まったおトクな福袋。おまけとして「ファミマツケン福袋」についてくる「おみくじ開運カード」で直筆サイ