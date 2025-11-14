ステーキレストラン「ステーキのどん」は、2025年11月14日の「埼玉県民の日」を記念して、埼玉県内29店舗でドリンクバーを無料開放するキャンペーンを実施します。埼玉県外から来た人も利用可能！11月14日の「埼玉県民の日」限定で、メインメニューを注文すると、ドリンクバーが無料になります。「ステーキのどん」のドリンクバーには、炭酸ドリンクやコーヒーのほか、最近人気の「美酢（ミチョ）」など、30種類以上のソフトドリン