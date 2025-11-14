14日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比500ポイント安の3万ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万465.69ポイントに対しては465.69ポイント安。 株探ニュース