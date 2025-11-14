ニューストップ > スポーツニュース > 海外サッカーニュース > ナイジェリアがガボンとの延長戦を制してW杯アフリカ予選PO決勝へ！… SOCCER KING ナイジェリアがガボンとの延長戦を制してW杯アフリカ予選PO決勝へ！ DRコンゴも後半AT弾でカメルーン撃破 2025年11月14日 8時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 W杯アフリカ2次予選の準決勝が13日に行われた ナイジェリア代表は初の本大会行きを狙うガボン代表と対戦 延長戦を制し、4-1で勝ち抜きを決めた 記事を読む おすすめ記事 ブラジル戦で一躍名を挙げた鈴木淳之介「自分の中でいいきっかけ」 J2降格の古巣・湘南への想いも「しっかりプレーしてこそ恩返し」 2025年11月13日 11時30分 アルゼンチン代表のメンバー発表…メッシら選出も、守護神＆国内組不在で年内最後のアンゴラ戦へ 2025年11月7日 8時38分 ガーナ代表、日本＆韓国とのアジア2連戦に臨むメンバー発表！ セメニョは招集も、クドゥスとパーティは選外に 2025年11月11日 21時48分 「同じくらいのレベルの相手に勝ち切れていない」森保J積年の課題に向き合う南野拓実、続く同僚対決に「うまく突いていければ」 2025年11月12日 20時19分 アフリカ勢の中で最も日本と対戦している“ブラックスターズ”が来日！ 両国の関係はなんと60年以上も前にさかのぼる【コラム】 2025年11月10日 21時7分