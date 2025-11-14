◇米女子ゴルフツアーアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第1日（2025年11月13日米フロリダ州ペリカンGC＝6349ヤード、パー70）第1ラウンドが行われ、西郷真央（23＝島津製作所）が6バーディー、3ボギーの3アンダー67で回り、首位と3打差の4位で発進した。山下美夢有（24＝花王）、古江彩佳（25＝富士通）、岩井千怜（23＝Honda）、竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は1アンダー69で18位につけた。渋野日向子（26＝サ