ソウル支局長仲川高志ソウル南大門市場に「タチウオ横町」…十数軒で提供ソウル中心部にある人気観光地・南大門(ナンデムン)市場には「カルチコルモク（タチウオ横町）」と呼ばれる名所がある。タチウオを甘辛く煮込んだ家庭料理「カルチジョリム」を売りにする飲食店が十数軒並ぶ一角のことだ。１９８６年創業の老舗、「全州(チョンジュ)食堂」を訪ねると、路地に面した調理場で、従業員がタチウオや大根、ネギを入れたヤン