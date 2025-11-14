高市内閣で初の衆参両院の予算委員会は１４日の質疑で区切りを迎え、臨時国会序盤の論戦を終える。高市首相は分かりやすさなどを重視した答弁を重ねており、最初の山場を乗り切ることになりそうだ。踏み込んだ発言には野党から批判の声も出ている。（三沢大樹、中尾敏宏）「割と納得感の得られる規模だ」。首相は１３日の参院予算委で、日本維新の会と合意した衆院議員定数の１割削減について野党へ理解を求めた。削減に国民が