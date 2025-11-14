フランス・パリで起きた同時多発テロから13日で10年。事件現場などでは、花が手向けられるなど犠牲者を偲びました。2015年11月にパリ中心部などで起きた同時多発テロは、過激派組織「イスラム国」によって引き起こされたもので、国立競技場やカフェなどが次々と襲撃され、130人が死亡しました。この事件を受け、フランス政府は一時、全国で非常事態宣言を発令し、国境を封鎖する事態に陥るなど、近年で最悪の規模のテロ行為とされ