送検のため浜松西署を出る川口陽子容疑者を乗せた車両＝14日午前8時32分静岡県掛川市の自宅で5歳長女を殺害した疑いで無職川口陽子容疑者（37）が逮捕された事件で、長女の首に絞められたような痕があることが14日、捜査関係者への取材で分かった。遺体は自宅冷凍庫内で見つかった。川口容疑者が長女を絞殺した後、遺棄した疑いがあり、県警は動機を慎重に調べている。県警は同日、殺人容疑で川口容疑者を送検した。捜査関係