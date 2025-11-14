月世界１８９７年（明治３０年）に創業した、富山市の老舗菓子店「月世界本舗」の看板商品だ。材料は白(しろ)双(ざら)糖(とう)と和三盆の砂糖に卵、寒天のみ。さくっとした食感と、淡い口どけの後に、月明かりのような甘さが広がる。暁の空に残る月をヒントに誕生誕生は１９０７年。早朝、菓子づくりを終えた初代の吉田栄吉さんが外で休憩していた際、暁の空に残る月を見て「こんなお菓子を作りたい」と思い立った。砂糖と寒