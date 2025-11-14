米テキサス州ヒューストンでの民主党のイベントで演説するカリフォルニア州のニューサム知事＝8日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権（共和党）は13日、西部カリフォルニア州のニューサム知事（民主党）が主導した同州の連邦下院選挙区の区割り変更は不当だとして、差し止めを求めて提訴した。来年11月の中間選挙は、共和党が下院多数派を維持できるかどうかが焦点。共和、民主両党が各州で自党に有利な区割り変更を