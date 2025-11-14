公開恋愛中の俳優イ・チェミンとリュ・ダインの“恋の行方”に異常はない。【写真】イ・チェミン♡リュ・ダイン、デート現場いわゆる“ラブスタグラム”をめぐって悪質コメントが寄せられたものの、2人の関係はむしろさらに強くなっており、忙しいなかでもグルメデートを楽しんだようだ。11月4日・6日、ソウル・江南（カンナム）にある人気飲食店のSNSには、イ・チェミンとリュ・ダインのサインが写った来店認証ショットが投