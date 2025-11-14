大阪市立美術館（大阪市天王寺区）で開催中の特別展「天空のアトラスイタリア館の至宝」（会期＝10月25日〜2026年1月12日）の当日券と追加の日時指定チケットを販売することをこのほど同美術館が明らかにした。同展は開幕前から注目され、チケット販売開始からわずか2日で全日程分が完売。美術館では混雑防止のため販売を休止していた。追加の日時指定チケットは14日（金）から、当日券は18日（火）から販売する。「ファルネー