株式会社REプランニングワークスは福井県からの事業委託を受け、2025年10月14日に「越前蕎麦×GODIVAマリアージュキャンペーン」の5周年を記念した「越前蕎麦ガレット」新企画の福井県主催プレス発表会を実施運営した。【写真】キャンペーン参加店によるメニュー紹介プレス発表会当日は、ゴディバ ジャパン株式会社代表取締役社長のジェローム・シュシャンさんをはじめ、福井そばルネッサンス推進実行委員会会長の宝山栄一