ドジャースのブレイク・スネル投手が１３日（日本時間１４日）、自身のインスタグラムに新規投稿。キャデラックとのコラボで愛車を公開すると、ファンの大きな反響を呼んだ。「チャンピオンのように動く」と記したスネル。漆黒でいかついキャデラックを悠然と乗りこなす姿は一流メジャーリーガーのイメージにぴったりだ。「ビバリーヒルズのキャデラックのチームに大きな愛を」と記し、サポートへ感謝の思いを伝えた。さらに