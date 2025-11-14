アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙企業「ブルーオリジン」は、火星探査機を搭載した再利用可能なロケットの打ち上げに成功しました。【映像】大型ロケット「ニューグレン」打ち上げの瞬間日本時間の午前6時前、ブルーオリジンはアメリカ・フロリダ州のケープカナベラルから大型ロケット「ニューグレン」を打ち上げました。「ニューグレン」にはNASAの火星探査機が2つ積まれていて、探査機は火星に向かっています