気象庁＝東京都港区沖縄の南から延びる前線は14日、徐々に南下する見込みだ。気象庁は、沖縄はこれまでの大雨で地盤が緩んでいる所があるとして、昼前にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけた。強風、高波、落雷、突風にも注意が必要だ。気象庁によると、14日に予想される最大風速（最大瞬間風速）は沖縄17メートル（30メートル）。波の高さは5メートルでうねりを伴う。