竹書房は、『ピンキースマイリーはバズりたい！』(著者：米野江稀一)の連載を、「竹コミ！」にて2025年11月13日(木)よりスタートした。【あらすじ】福園えみりはとっても目立ちたがり屋な女子高生★たくさんの人からちやほやされるべく動画配信に勤しむけれど、まったく伸びない再生数に落胆する日々…。そんなある日、下駄箱に動画のファンからのプレゼントが！中に入っていた指輪をつけてみると急に体が輝き出して――!?活躍する