All About ニュース編集部は10月30日、全国20〜60代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、神奈川県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！【7位までの全ランキング結果を見る】2位：鎌倉市／51票2位は「鎌倉市」でした。歴史ある寺社や海岸線が魅力の鎌倉市は、自然と文化が調和した街として人気。観光地としての顔を持ちながらも、都心へのアクセスも良好です