2025年11月10日、環球時報は、中国で人工知能（AI）を用いて制作したショートドラマが流行しているとするフランスメディアの報道を紹介した。記事が紹介したのは、仏AFPの7日付報道。記事によると、AFPは「山海奇鏡之劈波斬浪」というAIショートドラマを例に挙げ、竜や魅力的な主人公、感動的なストーリーが話題を呼び、オンラインでの再生回数が5000万回を突破したと紹介した。また、「九尾狐男妖愛上我」という作品も現実離れし