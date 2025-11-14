竹書房は、『ペアリングギア』(著者：教祖れい)の連載を「竹コミ！」にて2025年11月13日(木)よりスタートした。【あらすじ】アンドロイドが支配する街・新央区──。ある日、全てのアンドロイド根絶を願う下層市民の技術者ミヤモトは、ロリータファッションに身を包む奇妙なアンドロイド「りぼんちゃん」と出会い──!?【見どころ】シリアスな世界観とゆる〜いキャラの奇妙な日常。拘りのロリータファッションにも注目。