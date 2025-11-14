警視庁の警察官をかたる男からの電話で、静岡市の80代女性が現金約1200万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは、静岡市葵区に住む80代の無職の女性です。 警察によりますと、5月下旬、女性の固定電話に警視庁の警察官をかたる男から「詐欺事件の犯人を逮捕したところあなた名義のキャッシュカードが出てきた」「あなたに共犯者の疑いがあるので捜査の対象となっている」「あなたの資産を調べる