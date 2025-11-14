旭川市の道道で高齢男性が乗用車にはねられる事故があり、男性は病院で死亡が確認されました。事故があったのは、旭川市豊岡１条５丁目の道道で、2025年11月13日午後10時ごろ、横断歩道がない場所を渡っていた高齢の男性が乗用車にはねられました。消防や警察によりますと、男性は意識がある状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。警察は、乗用車を運転していた旭川市の石垣裕司容疑者（64）を過失運転致傷の