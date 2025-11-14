竹書房は、WEBコミックサイト「竹書房コミックエッセイweb」の連載作品より、『喫茶 行動と人格』第2巻(著：田房永子)を、2025年11月13日(木)に発売した。【あらすじ】ここは「喫茶行動と人格」という、ちょっと奇妙な名前の喫茶店。その店では、これまた奇妙な従業員と常連客が他客のイザコザ・「案件」について、あれやこれやと議論を繰り返す。今回のイザコザの発端は、名門大学ラグビー部の元エースで現在は有名私立中学に勤