米メジャーリーグサッカー（MLS）は13日（日本時間14日）、フロリダ州パームビーチで理事会を開き、27年からレギュラーシーズンを「秋春制」に移行させることを決定した。AP通信などが報じた。欧州主要国とシーズンを合わせることで選手移籍に関してMLSの競争力をより高め、主要国際大会が開かれる夏季に選手の代表参加を支援する目的がある。従来のレギュラシーズンは2月に開幕し、11月に閉幕していたが、「秋春制」移行後は7