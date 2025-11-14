自民党の税制調査会は１３日、「インナー」と呼ばれる幹部会合を開き、２０２６年度税制改正のスケジュールや主な論点を確認した。年末の税制改正大綱の決定に向け、所得税の課税が始まる「年収の壁」の引き上げや、法人税を軽減する「租税特別措置」（租特）の見直しなどを議論する。（経済部村瀬駿太郎）「年収の壁」については、物価上昇に連動した基礎控除の増額により現行の１６０万円から引き上げる方向で検討する。国