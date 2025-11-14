13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均はアメリカ連邦準備制度理事会（FRB）による次回12月会合での利下げ観測後退が重荷となり、5営業日ぶりに大幅反落し、前日比797ドル60セント安の4万7457ドル22セントで取引を終えた。アメリカ政府機関の一部閉鎖解除への期待感から、前日までの4営業日で計1300ドル超上昇し、高値を警戒した利益確定の売り注文が膨らんだ。前日終値からの下げ幅は、一時850ドルに迫った。ハイテク株