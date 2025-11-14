11月14日は、国際糖尿病連合と世界保健機関が創設し、国連も認定した「世界糖尿病デー」です。その前日の11月13日、「CGM×食事で挑む、一人ひとりの糖尿病ケア」と題された記者発表会が開催されました。この発表会は、糖尿病患者が自身の体の状態を把握するために利用するCGM（持続グルコース測定）機器を販売するアボットジャパンが開催したもの。「日ごろの食生活と糖尿病との関係について多くの方に理解を深めていただきたい」