東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値179.80高値179.93安値179.23 180.78ハイブレイク 180.35抵抗2 180.08抵抗1 179.65ピボット 179.38支持1 178.95支持2 178.68ローブレイク ポンド円 終値203.89高値204.07安値202.97 205.42ハイブレイク 204.74抵抗2 204.32抵抗1 203.64ピボット 203.22支持1 202.54支持2 202.12ロ&#1254