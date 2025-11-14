東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.07高値9.12安値9.04 9.19ハイブレイク 9.16抵抗2 9.11抵抗1 9.08ピボット 9.03支持1 9.00支持2 8.95ローブレイク シンガポールドル円 終値118.83高値119.08安値118.63 119.51ハイブレイク 119.30抵抗2 119.06抵抗1 118.85ピボット 118.61支持1 118.40支持2 118.16ローブレイ