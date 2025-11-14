東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6529高値0.6580安値0.6524 0.6621ハイブレイク 0.6600抵抗2 0.6565抵抗1 0.6544ピボット 0.6509支持1 0.6488支持2 0.6453ローブレイク キーウィドル 終値0.5655高値0.5683安値0.5635 0.5728ハイブレイク 0.5706抵抗2 0.5680抵抗1 0.5658ピボット 0.5632支持1 0.5610