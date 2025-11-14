通貨別短期トレンド一覧 1.スイスフラン＜↑↑＞ 2.豪ドル＜↑＞ 3.ユーロ＜↑＞ 4.NZドル＜↑＞ 5.カナダドル＜↑＞ 6.ドル＜↓＞ 7.ポンド＜↓＞ 8.円＜↓↓＞ 11月14日8時14分時点