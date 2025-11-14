MLB¤Ï11·î8Æü¡¢ÆüËÜ¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤È°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Öº£Æü°ìÈÖ¤ÎÌþ¤·¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥«ー¥È¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëÂçÃ«¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£¹õ¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÏÇò¤Î¥¤¥ó¥Êー¤ËÃã¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤À¡£¤½¤Î²£¤ÇÎéµ·Àµ