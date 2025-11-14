クマによる相次ぐ被害を受けて、政府は14日、関係閣僚会議を開き、3段階に分けたクマ被害の対策パッケージを取りまとめました。緊急に対応することとして、自衛隊や警察OBなどへ協力を要請するとしています。木原稔 官房長官「国民の皆様の安心・安全の確保に万全を期すべく必要な政策を進め、クマ被害対策を戦略的に実行してまいります」政府は14日、クマ被害対応するため、関係閣僚会議を開き、クマによる死者数が過去最多