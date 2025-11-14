１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７９７．６０ドル安の４万７４５７．２２ドルと５日ぶり大幅反落。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）当局者のタカ派的な発言が相次いで伝わり、これを受けて１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が後退。米金利が上昇したことを受けてハイテク株が売られ、リスク回避ムードが強まった。 キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・サックス・グル