文化服装学院が、学生選抜コレクション「individual」を2026年度から対象を全学科に拡大する。ポートフォリオの一次審査、展示会方式の二次審査を通過した学生は、2026年3月7日にランウェイ形式でコレクションを披露する。 「individual」は、未来のファッション界を担う若手クリエイターを発掘・発信する学内選抜コレクションとして2024年度からスタート。審査会では、ファッションディレクターやバイヤ