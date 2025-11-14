俳優の柄本時生（36）と、人気バンド「ゲスの極み乙女」のドラムで、女優としても活躍する「さとうほなみ」（音楽活動の名義は「ほな・いこか」＝36）が13日、結婚を発表した。お互いのSNSで発表された。 【写真】柄本と結婚を発表した、さとうほなみ 柄本とさとうは２人の署名入りの文書を公開し、「私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは 本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。