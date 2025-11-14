テレビ朝日の森川夕貴アナウンサー（32）が13日、自身のインスタグラムで第1子を出産していたことを発表した。あわせて、アナウンサーへの復職も伝えた。 【写真】母性があふれてる!第1子を抱く森川夕貴アナウンサー 森川アナは上智大学外国語学部英語学科を卒業し、2016年に同局に入社。新人ながら同局の看板ニュース番組「報道ステーション」のお天気キャスターに抜てきさ