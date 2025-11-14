お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニア(51)が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人と遭遇したことを報告した。自身のインスタグラムに「ばったり」会った芸人、有名人たちとのショットを度々掲載しているジュニア。この日は「田村とばったり!」としお笑いコンビ「麒麟」の田村裕との笑顔の2ショットを披露。「肌艶良かったー!」とつづった。フォロワーからは「めっちゃいい写真笑」「バッタリ良いね」「ホント