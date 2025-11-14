広島の栗林良吏投手（２９）が１３日、来季からの先発挑戦に向けて新トレーニング法を導入したことを明かした。今月上旬に大阪府内の野球トレーニング施設を初めて訪問。先発をするにあたり、「８、９割の力で投げた時に１０割の球の速さが出れば」という思いで門をたたいた。そこでは投球フォームの中で「胸郭が硬くて（上体を）そるのが早いから力が分散している」と指摘されたという。「そるのが早いというのは考えたこと