広島の持丸泰輝捕手（２４）が１３日、来季への背水の覚悟を示した。「来シーズンがラストイヤーくらいの気持ちで、それくらいの覚悟を持ってやっていきたいと思っています」と並々ならぬ決意。課題となっていた守備力に成長を感じ、１軍で実力を発揮するために精神力をさらに磨くことを誓った。壁を突き破るために必要なものは明確となっている。「あとは本当にメンタルの部分がそろえば、上のレベルで勝負できる」。２２年に