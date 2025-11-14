「僕ら、26周年おめでとう!」【写真】大野智が活動休止中に“牧場デート”を楽しんだ美女11月3日、嵐が5人そろって生配信を行い、リーダーである大野智のかけ声でデビュー26周年を祝った。「配信はファンクラブ会員に向けて行われました。嵐の5人が“生”でそろうのは実に1768日ぶりのことです。SNSは《＃生配信だヨ嵐会2025》のハッシュタグで大盛り上がり。5人の話題に出た懐かしのグッズの写真や、風船などで飾りつけられた部