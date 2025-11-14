「牛丼にゴキブリが入っていた」など、食品の異物混入事件はネットでも炎上しがちだ。弁護士の能勢章さんは「クレームを受けたら、販売店は冷静に対処して調査し、相手の行為が社会的に不当でないか見極めなければならない」という――。※本稿は、能勢章『「度が過ぎたクレーム」から従業員を守る カスハラ対策の基本と実践』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。■スーパーの商品に異物が混入していた例私が実際に弁