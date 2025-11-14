日本代表は10月14日、過去一度も勝てていなかったブラジルを３−２で撃破。０−２のビハインドから、後半に３ゴールを奪っての大逆転で歴史的初勝利を挙げた。10月シリーズは怪我で辞退となったキャプテンの遠藤航は、この試合を所属するリバプールの施設で、同じく故障で招集外となったブラジル代表の正GKアリソン・ベッカーと観戦していたことが話題となった。遠藤は13日、日本代表の練習後の取材で、このブラジル戦につい