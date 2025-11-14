「米女子ゴルフ・アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン」（１３日、ペリカンＧＣ＝パー７０）渋野日向子は１バーディー、２ボギーの１オーバー、５４位タイで初日を終えた。首位とは７打差。自身のプレーを「ショットもちょっとずれている感じもありましたし、パッティングもチャンスがない感じだったのですごく苦しいラウンドになった」と振り返った。日本での連戦を終えて臨んだ米国での試合。日本でつかんだ手応えを「きょう