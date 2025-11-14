ベライゾン・コミュニケーションズの店舗に表示されたロゴ＝13日、米サンフランシスコ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは13日、米通信最大手ベライゾン・コミュニケーションズが、全従業員の約15％に当たる最大約1万5千人の人員削減を検討していると報じた。同社として過去最大規模の削減で、早ければ来週にも実施する。通信業界の顧客獲得競争が激化する中、コスト削減を進めて財務体